МО РФ: Российские десантники уничтожили с помощью «Ланцетов» бронетехнику ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА, профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», прямым попаданием вывели из строя танки и радиолокационную станцию противника.
Российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро. Об этом написал Business Insider.
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