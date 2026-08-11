Российские группировки сообщили об уничтожении 156 пунктов управления дронами ВСУ

11 августа 2026, 08:03

Группировки ВС РФ за сутки уничтожили 156 украинских пунктов управления дронами

Фото: iStock/zim286

Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых сообщил об уничтожении 40 украинских пунктов управления беспилотниками за сутки. Совокупно группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заявили о 156 таких целях. Об этом сообщает «Интерфакс».