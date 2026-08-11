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Российские группировки сообщили об уничтожении 156 пунктов управления дронами ВСУ

Группировки ВС РФ за сутки уничтожили 156 украинских пунктов управления дронами
Фото: iStock/zim286

Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых сообщил об уничтожении 40 украинских пунктов управления беспилотниками за сутки. Совокупно группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Восток» заявили о 156 таких целях. Об этом сообщает «Интерфакс».



В зоне ответственности «Запада» военные уничтожили 61 пункт управления БПЛА и один терминал спутниковой связи Starlink. Эти данные привел начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Группировка «Восток» отчиталась о ликвидации 34 пунктов управления дронами ВСУ и восьми станций Starlink. Информацию передал офицер ее пресс-центра.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о поражении еще 21 цели, связанной с управлением украинскими беспилотниками.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Дарья Осипова

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