02 августа 2026, 09:48

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки ВС РФ продолжили планомерное давление на оборонительные рубежи и тыловую инфраструктуру противника. На ряде участков фронта подразделениям российской армии удалось улучшить тактическое положение, занять новые рубежи и нанести значительный урон живой силе и технике украинских формирований. Интенсивная работа расчётов беспилотных систем и авиации позволила вскрыть и нейтрализовать замаскированные складские объекты, опорные пункты и логистические цепочки ВСУ, что существенно осложнило переброску резервов и снабжение вражеских частей на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары по инфраструктуре Украины Уничтожили складов боеприпасов и ГСМ ВСУ Дроны «Центра» ликвидировали укрепрайон ВСУ Успехи группировки войск «Восток» Успехи группировки войск «Запад»



Ночная работа ПВО

Удары по инфраструктуре Украины

Уничтожили складов боеприпасов и ГСМ ВСУ

Дроны «Центра» ликвидировали укрепрайон ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Успехи группировки войск «Восток»

Успехи группировки войск «Запад»