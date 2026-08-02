Освобождение Любицкого и Ольговки, ликвидация укрепрайона, портовой инфраструктуры и складов ГСМ ВСУ: последние новости СВО на 2 августа
За минувшие сутки ВС РФ продолжили планомерное давление на оборонительные рубежи и тыловую инфраструктуру противника. На ряде участков фронта подразделениям российской армии удалось улучшить тактическое положение, занять новые рубежи и нанести значительный урон живой силе и технике украинских формирований. Интенсивная работа расчётов беспилотных систем и авиации позволила вскрыть и нейтрализовать замаскированные складские объекты, опорные пункты и логистические цепочки ВСУ, что существенно осложнило переброску резервов и снабжение вражеских частей на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 635 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары по инфраструктуре УкраиныЗа прошедшие сутки российские войска нанесли серию точечных поражений по объектам портовой инфраструктуры Украины и судовому составу, привлекаемому киевским режимом. По информации Минобороны РФ, операция проводилась силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также расчетами ударных БПЛА. В одесском порту поражены цистерны хранения топливных ресурсов. В николаевской гавани уничтожен морской буксир, прошедший переоборудование под обеспечение действий безэкипажных катеров. В черноморской акватории в 8 км восточнее населённого пункта Затока поражен сухогруз. Судно занималось транспортировкой грузов военного назначения. Все назначенные цели поражены высокоточными боеприпасами воздушного базирования.
Уничтожили складов боеприпасов и ГСМ ВСУБеспилотные системы из состава группировки «Днепр» успешно провели операцию, направленную на разрушение логистической инфраструктуры врага. С помощью круглосуточного мониторинга операторы выявили скрытые пункты снабжения украинских подразделений. Объекты размещались в жилых зонах прифронтового посёлка. Противник маскировал военные грузы под хозяйственные постройки и дворовые территории.
Разведка зафиксировала регулярное ночное движение тяжёлых автомобилей. Анализ тепловизионных снимков и видеозаписей позволил точно установить координаты хранилищ горючего и артиллерийских боеприпасов. Ударные дроны поразили выявленные цели. Атака вызвала немедленное воспламенение топлива и детонацию снарядов. Объективный контроль подтвердил полное разрушение хранилищ. Уничтожение запасов сорвало график подвоза снарядов для миномётных батарей и ствольной артиллерии ВСУ. Потеря ГСМ лишила мобильности колёсную технику и бронемашины противника, разорвав цепи материально-технического обеспечения.
Дроны «Центра» ликвидировали укрепрайон ВСУРасчёты ударных БПЛА 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» уничтожили сеть вражеских фортификаций на Добропольском направлении. Противник разместил узлы обороны, стрелковые ячейки и укрытия внутри частных домов. Аэроразведка вскрыла замаскированные укрепления и пути сообщения между ними. Цифровые метки переданы на огневые позиции FPV-экипажей. Операторы поразили все назначенные объекты.
Объективный контроль зафиксировал уничтожение опорного пункта. Круглосуточное дежурство разведывательных и ударных аппаратов обеспечивает постоянное наблюдение за линией боевого соприкосновения, своевременное вскрытие и ликвидацию оборонительных сооружений противника, что облегчает маневр стрелковых частей.
Успехи группировки войск «Восток»Минувшим днем части группировки «Восток» углубились в эшелонированную оборону неприятеля и взяли под контроль село Любицкое. Согласно данным Минобороны РФ, удары также нанесены по формированиям четырёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и соединениям морской пехоты. Районы поражения охватили Великомихайловку, Ивановку, Катериновку, Просеное, Скотоватое в Днепропетровской области, а также Чаплино и Червоный Яр в Запорожье.
Потери противника составили: 365 военнослужащих, три бронемашины, 12 единиц автотранспорта, одна РЛС контрбатарейной борьбы и три артиллерийских ствола. Освобождение Любицкого дало возможность подразделениям ВС РФ расширить зону контроля на восточном берегу реки Верхняя Терса. Это создаёт благоприятные условия для последующего наступления в Запорожской области.