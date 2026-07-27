Освобождение поселка Шевченко, поражение портовой инфраструктуры и срыв ротации ВСУ у Красного Лимана: последние новости СВО на 27 июля
Российские войска продолжили плановое поражение ключевых объектов военной инфраструктуры и опорных пунктов противника сразу на нескольких направлениях. Основной упор сделан на нарушение логистических цепочек, уничтожение тыловых баз, средств артиллерии и долговременных укреплений. Благодаря слаженной работе авиации, расчётов беспилотных систем и тяжёлой артиллерии украинские формирования понесли значительные потери в технике и живой силе, а мотострелковые подразделения развили успех, заняв новые рубежи в Донецкой Народной Республике. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 133 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Морские и портовые объекты ВСУ поражены в ходе дневной серии ударовЗа прошедшие сутки ВС РФ российские войска продолжили точечные удары по украинским портам и транспортным узлам, задействованным в логистических целях ВСУ. Высокоточные ракеты с кораблей и ударные беспилотники отработали по нескольким целям. Согласно данным Минобороны РФ, в порту Черноморск уничтожен контейнерный терминал, принимавший партии вооружений. На морских коммуникациях южнее Одессы поражён балкер, перевозивший грузы оборонного назначения. Ещё два аналогичных судна с военной продукцией накрыты дронами в акватории Днепро-Бугского лимана. Все назначенные объекты получили подтверждённые повреждения.
ФАБы поразили командные и тыловые объекты противникаЭкипажи Су-34 применили фугасные авиабомбы по опорным точкам украинских формирований. В результате сбросов ликвидирован временный лагерь 117-й бригады теробороны в районе Райгородка. В Доброполье подавлен центр управления дронами 15-й бригады нацгвардии. В сумском селе Кияница уничтожена база размещения 71-й аэромобильной бригады ВСУ. Все три объекта потеряли функциональность, личный состав и техника выведены из строя. Полёты выполнялись в штатном режиме, уничтожение цели подтверждено объективным контролем.
Беспилотники «Запада» блокируют переброску сил у Красного ЛиманаРасчётные группы войск беспилотных систем 25-й армии ВС РФ ведут системную работу по нарушению логистики ВСУ на краснолиманском участке. Операторы пресекают любые перемещения пехоты, бронетехники и автомобильного транспорта противника на передовых рубежах. В ход идут ударные коптеры, включая FPV-камикадзе, поражающие укрытия, колёсную и гусеничную технику, а также роботизированные платформы.
Кадры с воздушных средств фиксации демонстрируют точные попадания по целям и ликвидацию групп, пытавшихся пройти на свои позиции. Разведка в реальном времени сопровождает каждый вылет, что позволяет оперативно корректировать огонь. Благодаря такой тактике срываются контратаки, прекращается подвоз боеприпасов, пресекаются ротационные мероприятия и пополнение подразделений ВСУ живой силой.
«Тюльпаны» накрыли бетонные укрепления ВСУВ Запорожской области разведка группировки «Восток» вскрыла мощные узлы обороны неприятеля. В лесных массивах противник возвёл капитальные сооружения с железобетонными перекрытиями, стационарными пулемётными гнёздами и местами для личного состава. Полученные координаты незамедлительно ушли в расчёт 240-миллиметрового самоходного миномёта «Тюльпан». Артиллеристы выполнили пристрелку, уточнили данные и обрушили огонь на самые укреплённые объекты.
Согласно данным Минобороны РФ, фугасные мины тяжёлого калибра пробили толстый бетон, обрушив перекрытия и превратив долговременные точки в руины. Итогом работы стали ликвидированные позиции, разрушенные бункеры и выведенная из строя пехота противника. Потеря капитальных укреплений серьёзно ослабила оборонительные рубежи ВСУ, что дало возможность штурмовым группам «Востока» сместиться вперёд и закрепиться на новых рубежах.
Уничтожение артиллерийских орудий ВСУ в Запорожской областиРазведывательные беспилотники группировки «Восток» в ходе мониторинга вражеской артиллерии зафиксировали районы базирования орудий в запорожских степях. В ходе дальнейшего сканирования вскрыты хорошо укрытые позиции батарей в лесных полосах. Точные данные переданы на ударные коптеры. Расчёты БПЛА нанесли серию прицельных попаданий, поразив орудия как на открытых площадках, так и внутри маскировочных укрытий.
По подтверждённым данным, выведены из строя две самоходные машины — 2С22 «Богдана» и M109, а также буксируемая гаубица M114 и несколько установок Д-30 калибра 122 мм. В итоге противник лишился значительной части своих огневых средств, что резко ограничило его способность вести встречную стрельбу и поддерживать пехоту на передней линии обороны.