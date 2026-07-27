27 июля 2026, 10:11

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжили плановое поражение ключевых объектов военной инфраструктуры и опорных пунктов противника сразу на нескольких направлениях. Основной упор сделан на нарушение логистических цепочек, уничтожение тыловых баз, средств артиллерии и долговременных укреплений. Благодаря слаженной работе авиации, расчётов беспилотных систем и тяжёлой артиллерии украинские формирования понесли значительные потери в технике и живой силе, а мотострелковые подразделения развили успех, заняв новые рубежи в Донецкой Народной Республике. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Морские и портовые объекты ВСУ поражены в ходе дневной серии ударов ФАБы поразили командные и тыловые объекты противника Беспилотники «Запада» блокируют переброску сил у Красного Лимана «Тюльпаны» накрыли бетонные укрепления ВСУ Уничтожение артиллерийских орудий ВСУ в Запорожской области Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Морские и портовые объекты ВСУ поражены в ходе дневной серии ударов

ФАБы поразили командные и тыловые объекты противника

Беспилотники «Запада» блокируют переброску сил у Красного Лимана

«Тюльпаны» накрыли бетонные укрепления ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение артиллерийских орудий ВСУ в Запорожской области

Успехи группировки войск «Центр»