Российские ракетоносцы Т-95МС и Ту-22М3 выполнили плановые полеты

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.
Они выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале, отметив, что наиболее продолжительный полет составил более 6 часов.
Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ, добавили там.
В ведомстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.
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Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ, добавили там.
В ведомстве отметили, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.
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Алёна Самарева