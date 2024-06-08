Минобороны: ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон

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Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 4 ракеты ATACMS и 71 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что также была поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей противника П-18 и ликвидированы скопления живой силы и военной техники украинской армии в 104-х районах.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова