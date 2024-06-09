Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ

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ВС РФ поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА ВСУ («Птахи Мадяра») и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что скопления живой силы и военной техники украинской армии были ликвидированы в 131 районе. Российская армия наносила удары с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракетных войск.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова