В Херсоне прогремела серия взрывов

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В Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошла серия взрывов, сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», – говорится в сообщении украинского издания.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове.
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Александр Климов