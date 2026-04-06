В Черном море российские силы уничтожили украинские катера и ракету
В северо-восточной части Черного моря российские военные провели успешную операцию. Об этом пишет РИА Новости.
Они уничтожили четыре безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. В результате удара также ликвидировали управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». Эта информация поступила от Министерства обороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
