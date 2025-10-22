Российские средства ПВО сбили украинский Су-27
Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, ВС РФ перехватили четыре крылатые ракеты, выпущенные противником, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 224 беспилотных летательных аппарата.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
