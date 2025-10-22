Достижения.рф

Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27
Фото: iStock/aapsky

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



По информации ведомства, ВС РФ перехватили четыре крылатые ракеты, выпущенные противником, три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 224 беспилотных летательных аппарата.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0