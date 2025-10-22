Российские средства ПВО сбили украинский Су-27

22 октября 2025, 15:05

Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27

Фото: iStock/aapsky

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.