Российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области
Российские войска освободили два населенных пункта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Восток» освободили Павловку в Запорожской области, а бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль Ивановку в Днепропетровской области.
За прошедшие сутки подразделения российской группировки войск «Центр» ликвидировали более 520 украинских военнослужащих. В зоне ответственности «Востока» ВСУ понесли потери в размере свыше 315 человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: