ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины «Геранями» и «Кинжалами»
ВС России в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Повреждения получили подстанции в Измаиле, в городе возникли проблемы с электроснабжением. Уточняется, что одной из целей атаки стала портовая инфраструктура.
В Днепропетровске и Днепродзержинске произошли взрывы, в результате которых могла быть повреждена местная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Поступали сообщения о взрывах и в Киеве, где, по предварительным данным, пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродром Васильков. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ в настоящее время не поступало.
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
