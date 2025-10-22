ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины «Геранями» и «Кинжалами»

22 октября 2025, 12:48

Фото: iStock/vadimrysev

ВС России в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.