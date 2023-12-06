Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении

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Экипажи танков Т-72Б3 группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян