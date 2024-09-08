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Экипаж Т-72Б3М из подразделения «Днепр» рассказал о современной тактике ведения боя с американскими танками Abrams и немецкими Leopard, поставленными в Украину, сообщает РИА Новости.
«Сначала бронебойным. Потом кумулятивом. А потом уже фугасом, чтобы добить всех вокруг. (...) Или сбить «гуслю»), если кумулятив не прожег и не было взрыва танка», – рассказал наводчик-оператор Т-72Б3М с позывным Гламурный.
Российский военнослужащий отметил, что на полигоне отрабатывались все тонкости борьбы с иностранными танками, поставляемыми в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам командира с позывным Кутузов танка, Т-72Б3М может выдержать «все».
Ранее The National Interest отмечал, что Украина тратит время на подготовку экипажей танков Abrams.
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Александр Климов