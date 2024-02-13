Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации

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В зоне спецоперации российские силы ликвидировали элитного офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным «Хабиб». Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО "Восток" майор Андрей Литюга с позывным "Хабиб"», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, всего через несколько дней должно было исполниться 10 лет, как Литюга принимает участие в боевых действиях «против собственного народа».
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