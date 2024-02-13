Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки российских войск «Днепр» с позывным «Нольпятый».
«Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена», — рассказал военный.
Расчет «блуждающего миномета» является мобильным подразделением, которое передвигается вдоль линии соприкосновения на внедорожнике. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.
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Элина Позднякова