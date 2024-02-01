В зоне СВО была ликвидировали женщину-наемника из Германии

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В зоне СВО российские военнослужащие ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер с позывным «Змей». Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — сказано в публикации.36-летняя Вагнер участвовала в боях в составе батальона «Карпатская сечь» и так называемом «Иностранном легионе» ВСУ.
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Алина Юрчак