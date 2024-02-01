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В зоне СВО была ликвидировали женщину-наемника из Германии

В зоне спецоперации уничтожили наемницу из Германии Диану Савиту Вагнер
01 февраля 2024, 15:46
Фото: istock / Semen Salivanchuk

Фото: istock / Semen Salivanchuk

В зоне СВО российские военнослужащие ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер с позывным «Змей». Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — сказано в публикации.
36-летняя Вагнер участвовала в боях в составе батальона «Карпатская сечь» и так называемом «Иностранном легионе» ВСУ.


До этого сообщалось, что на Урале мать вскрыла гроб бойца специальной военной операции из-за риска лишиться выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вагнер
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#смерть
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Залужный хотел вывести украинские войска из Авдеевки, однако Зеленский не согласился
Bild: Залужный хотел вывести ВСУ из Авдеевки, но Зеленский отказался
01 февраля 2024, 15:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад предложил главе Украины Владимиру Зеленскому вывести солдат из Авдеевки, однако президент не согласился на такой шаг. Такие данные приводит Bild, ссылаясь на собственные источники.
По мнению Залужного, вывод войск из Авдеевки мог поспособствовать выравниванию фронта и облегчению обороны для ВСУ.

Также источники издания подтвердили слухи о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, однако многие украинские генералы выступают против назначения на его пост Александра Сырского, так как нынешний главком более гуманный и имеет популярность среди ВСУ.

Рнее CNN писал, что указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Один из собеседников издания заявил, что Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался. Отмечается, что рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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#указ
#пост
#всу
#минобороны
#зеленский
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На Украине признались в попытках атаковать Крым крылатыми ракетами
Советник ВВС Украины Игнат: ВСУ пытаются атаковать Крым крылатыми ракетами
01 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/e-crow

Украинская армия пытается атаковать Крым с помощью крылатых ракет, в этом признался советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, его интервью опубликовано на YouTube-канале «ТСН».
«Наши пилоты тактической авиации очищают Крым крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры», — заявил в эфире Игнат.

Напомним, 31 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем и Крымским полуостровом 20 ракет Вооружённых сил Украины. При этом, обломки поражённых воздушных целей упали на воинскую часть в районе Любимовки.

За сегодняшний день над территорией Белгородской и Воронежской областей были сбиты и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

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#крым
#ракета
#всу
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Военный эксперт назвал возможную причину атаки дронов на Нижегородскую область
Военный эксперт Литовкин: Атакой на Нижний Новгород ВСУ хотят создать панику
01 февраля 2024, 12:15

rancho_runner

Упавший 31 января беспилотники под Кстовом Нижегородской области стал первым случаем атаки на регион за два года проведения СВО на Украине. Беспилотник не долетел до цели, его удалось сбить средствами радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с NN.RU заявил, что целью ВСУ мог быть психологический ущерб, а не экономический.

«Удар по одному из крупных предприятий на территории промышленного региона вдалеке от границ — одна из наиболее вероятных целей, так как недавно инцидент попал в федеральную сводку новостей», — заявил Литовкин
По мнению эксперта, Украина тратит деньги на атаки с целью запугивания населения и создания паники с мыслью о том, что государство не может их защитить.

«Такие атаки повторяются и переходят на другие регионы. Это терроризм. Они метят по гражданской инфраструктуре», — заключил полковник.

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#эксперт
#беспилотник
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#ущерб
#государство
#сво
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Украина первой в мире получила новейшие американские боеприпасы GLSDB
В Пентагоне подтвердили передачу Украине бомб GLSDB
01 февраля 2024, 12:03

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне подтвердили передачу Украине современных боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее американское издание Politico сообщало, что на Украину на этой неделе поступила первая партия бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). Уточняется, что украинская армия первой в мире получила такие бомбы.

Поставки были анонсированы в феврале прошлого года. Однако до нынешнего момента бомбы проходили испытания. При этом есть предположения, что они проводились не только на полигонах, но и в зоне СВО. Минобороны РФ неоднократно сообщало о перехвате GLSDB.

Боеприпас был разработал корпорациями Boeing и Saab. Они модернизировали авиационную бомбу, приспособив её к запуску с РСЗО HIMARS и M270. Бомба способна уничтожать цели, расположенные на расстоянии до 150 километров.

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#сша
#украина
#поставки
#бомба
#вооружение
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В Северодонецке нашли доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ
01 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/gpointstudio

В Северодонецке в ЛНР обнаружены доказательства, свидетельствующие работе черных трансплантологов в рядах ВСУ, город до лета 2022 года был под контролем киевского режима. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур республики.
«На освобожденных территориях нам попали в руки довольно интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов в Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ», - рассказала собеседник агентства.

Она уточнила, что в Северодонецке также обнаружены бланки с согласиями украинских военных на извлечение гомотрансплантатов, датированные 2022 годом. Таким образом, каждый боец ВСУ при прохождении медкомиссии заполнял такой документ. На него заводилось личное дело и при ранении можно было понять, какой именно орган можно изъять у того или иного человека. По ее словам, сами украинские военные могли не подозревать о существовании такого согласия.

Также обнаружены и другие документы, свидетельствующие о работе черных транспонтологов на территории города во время его контроля киевским режимом до момента его освобождения российскими войсками.

При этом источник добавила, что более активно изымали органы у военных во время боев за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. Свидетели утверждают, что именно в этот период сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. При этом впоследствии такие тела начали утилизировать. При этом иногда органы изымали у живого человека. В то время в больницу города приезжали группы медиков-иностранцев на машинах скорой помощи, переоборудованных под мобильные операционные. При этом их сопровождала вооруженная охрана.

После изъятия органы вывозились для дальнейшей трансплантации. Также собеседник добавил, что тяжело раненых могли использовать в качестве «теплого контейнера». Ему кололи сильное обезболивающее и везли до трансплантологического центра.
Напомним, в 2021 году на Украине приняли закон о трансплантации, согласно которому делать это можно без согласия человека. Однако в нем велась речь об изъятии органов у мертвых людей.

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Последние новости СВО: новые позиции ВСУ и что ВС РФ применили для атак
01 февраля 2024, 10:02

Фото: iStock/Leestat

ВСУ прибегают к активному использованию дронов в Херсоне и Запорожье. ВС РФ отражают атаки и продолжают продвигаться вперед. На каком направлении фронта сложилась самая опасная обстановка для мирных жителей, и каких успехов на линии боевого соприкосновения удалось достичь российским бойцам, читайте в материале «Радио 1».

Харьковское направление


Минувшей ночью в Харькове раздались взрывы в Слободском и Салтовском районах города. Одной из пораженных целей стал центр по ремонту дронов, сообщает портал «Два майора». Также был уничтожен немецкий ЗРК (зенитно-ракетный комплекс-прим.ред) Iris-T. Его ликвидацию прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.

«Поражение немецкого ЗРК Iris-T в районе Харькова. Наши разведчики и ракетчики сработали очень оперативно и вынесли данный комплекс противника. Очередная «вундервафля», произведённая сумрачным тевтонским гением и уничтоженная русским оружием», – заявил военкор.

BI: ВСУ больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS из-за РЭБ ВС РФ
BI: ВСУ больше не могут эффективно использовать ракеты HIMARS из-за РЭБ ВС РФ

Херсонское направление


Авторы телеграм-канала «Два майора» подчеркивают опасность и угрозу украинских дронов как российским подразделениям, так и мирным гражданам на Херсонском направлении. В результате атаки ВСУ с использованием беспилотников, в Новой Каховке погиб мирный житель.

Численность личного состава ВСУ в Крынках оценивается приблизительно в 80 человек, ВС РФ ведут работу по ликвидации личного состава противника.


Запорожское направление


ВС РФ пытаются перехватить инициативу западнее села Работино. Тактические встречные бои у Новопрокоповки и Вербового. Северо-западнее последнего ВСУ удалось взять под контроль западную лесопосадку. Противник бьет по позициям ВС РФ кассетными боеприпасами, дронами, задействует артиллерию. Для создания помех с логистикой, ВСУ раскидывают мины с беспилотников.

Авиация ВС РФ наносит ответный удар по местам дислокации ВСУ ФАБами (фугасная авиационная бомба – прим.ред.) и УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции – прим.ред.)


Донецкое направление


ВС РФ возобновили наступательные действия у села Победа, на левом берегу реки Осикова со стороны Марьинки и по трассе М-04 в Первомайском. Также российские бойцы стремятся продвинуться вдоль южных окраин Новомихайловки.

В районе Степного (не путать с одноимёнными населёнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) – встречные бои, однако их интенсивность снизилась.

Луганское направление


Встречные бои идут на Луганском направлении в районе Берестового, Крахмального и в Табаевке. ВС РФ предприняли попытку атаки у Белогоровки и Тернов, продвижения не зафиксировано.

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Подполье: ВС РФ поразили военные склады и цеха по ремонту бронетехники ВСУ

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#бпла
#всу
#вс рф
#сво
#дрон
#украина
#харьков
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Российский военный помог сдавшемуся украинскому бойцу пройти через минное поле
Российский оператор БПЛА помог украинскому военному пробраться через минное поле
01 февраля 2024, 08:05

Фото: istock / vadimrysev

Российский оператор беспилотного летательного аппарата вывел украинского бойца на подконтрольную России территорию, показав ему направление движения через минное поле. Военнослужащий ВСУ бросил оружие и сдался в плен. Об этом рассказал командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Старший» в беседе с РИА Новости.

«Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: птичкой (дроном) одного выводили, под нашу птичку он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен», — поделился командир.
Как считает «Старший», боевики ВСУ хуже относятся к пленным, чем российские военные. Он привел в пример на недавний случай, когда ВСУ сбили российский самолет ИЛ-76 с военнопленными украинскими солдатами в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что над Белгородской и Воронежской областями сбито шесть украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
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#новости
#всу
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МО РФ: Над Белгородской и Воронежской областями сбито шесть беспилотников ВСУ
01 февраля 2024, 07:54

Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Шесть украинских БПЛА перехвачено и уничтожено над Белгородской (4 беспилотника) и Воронежской (2 беспилотника) областями, сообщили в российском Минобороны.
Ранее в пресс-службе российского военного ведомства сообщили, что Дежурные средства противовоздушной обороны России за одну ночь на 1 февраля сбили сразу пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих Вооружённым силам Украины (ВСУ): четыре в Белгородской области и один — в Курской. Перед этим белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили две цели на подлете к городу Строитель в Яковлевском городском округе.

А ещё чуть ранее стало известно о том, что сразу два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах в Кстовском районе Нижегородской области, с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений при этом нет.

Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#украина
#белгород
#воронеж
#беспилотник
#бпла
#минобороны рф
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ТАСС: Под Нижним Новгородом средства РЭБ сбили два БПЛА
01 февраля 2024, 07:36

Фото: istock / NiseriN

Два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах Нижнего Новгорода системами РЭБ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

«Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области. <...> Боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала», — рассказал собеседник агентства.
В результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#беспилотник
#всу
#украина
#бпла
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