Российские военные ликвидировали группу иностранных наемников у Купянска
Бойцы группировки «Запад» ВС России ликвидировали группу колумбийских наемников у Купянска Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова.
Группа наемников из Латинской Америки была нейтрализована благодаря координированным действиям расчетов войск беспилотных систем и артиллерии, отметил Шаров.
Он подчеркнул, что все районы Купянска находятся под контролем ВС РФ. В ходе наступления на линии боевого соприкосновения, по его словам, город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
