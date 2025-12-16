16 декабря 2025, 15:53

ВС РФ уничтожили у Купянска группу колумбийских наемников

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы группировки «Запад» ВС России ликвидировали группу колумбийских наемников у Купянска Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова.