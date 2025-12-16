Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области

16 декабря 2025, 13:06

Минобороны: ВС России освободили Новоплатоновку в Харьковской области

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.