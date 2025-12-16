Российские войска освободили Новоплатоновку в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск «Запад» взяли под контроль Новоплатоновку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике трёх механизированных и штурмовых бригад ВСУ, а также подразделениям территориальной обороны и национальной гвардии Украины. Это произошло в районах Благодатовки, Подол, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой в Харьковской области и у Красного Лимана в ДНР.
В военном ведомстве добавили, что украинские войска потеряли более 220 человек. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: