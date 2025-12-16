«Заставить Россию»: Зеленский нашёл путь к «длительному миру» на Украине
Зеленский в Нидерландах призвал заставить Россию соблюдать «правила» мира
Владимир Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов с заявлением о том, что он нашёл путь к «длительному миру» на Украине. Его слова приводят украинские СМИ.
Зеленский подчеркнул, что миру необходимо не просто склонить Россию к диалогу, а добиться от неё однозначного признания международных норм.
«Недостаточно заставить Россию [склониться] к соглашению... Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила и что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру», — отметил лидер киевского режима.Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине достигли максимальной интенсивности. По его оценке, они стали наиболее активными и сконцентрированными за всё время конфликта.