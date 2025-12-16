16 декабря 2025, 15:24

Зеленский в Нидерландах призвал заставить Россию соблюдать «правила» мира

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский выступил перед парламентом Нидерландов с заявлением о том, что он нашёл путь к «длительному миру» на Украине. Его слова приводят украинские СМИ.





Зеленский подчеркнул, что миру необходимо не просто склонить Россию к диалогу, а добиться от неё однозначного признания международных норм.

«Недостаточно заставить Россию [склониться] к соглашению... Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила и что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру», — отметил лидер киевского режима.