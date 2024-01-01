На краснолиманском направлении военные поразили живую силу и бронетехнику ВСУ

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В Минобороны сообщили, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.
ТАСС сообщает, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по живой силе и легкобронированной технике ВСУ на краснолиманском направлении.
Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атаку производили с кабрированием на предельно малой высоте. В докладе передового авиационного наводчика указано, что все указанные цели успешно поразили. Полет состоялся в штатном режиме, без происшествий.
Пилот Су-25 с позывным Малой сообщил, что полет проходил с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника.
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Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атаку производили с кабрированием на предельно малой высоте. В докладе передового авиационного наводчика указано, что все указанные цели успешно поразили. Полет состоялся в штатном режиме, без происшествий.
«Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. Поставленные боевые цели были выполнены. Победа будет за нами», - сообщил Малой.Читайте также:
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Мария Фирсова