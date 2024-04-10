Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Очаковым

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Вооружённые силы РФ атаковали расположение частей ВСУ в районе Очакова Одесской области. В санатории «Очаков», который попал под удар, находилось не менее трёхсот украинских военнослужащих.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию, полученную им от одесских коллег. По словам очевидцев, находившихся поблизости, от взрыва посыпались стёкла из окон и сорвало двери с петель. По словам Лебедева, точные итоги прилёта пока назвать сложно, так как санаторий расположен рядом с военным госпиталем на побережье, куда гражданских не пускают уже два года.
Агент из Очакова рассказал Лебедеву, что после взрыва над санаторием поднимались клубы бело-жёлтого дыма. Работали системы украинской ПВО, которым удалось сбить над морем один российский БПЛА «Герань», иначе последствия для ВСУ были бы ещё более печальными.
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Александр Бойцов