В Одессе взрывами повреждён объект энергетической инфраструктуры

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В ночь на среду, 10 апреля, в Одессе в результате взрывов повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале чиновник подтвердил, что удары были нанесены по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Он сообщил о повреждении административных и технических зданий, но о каких именно объектах идёт речь, не уточнил. Отмечается, что взрывы раздавались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Также о повреждении на объекте энергетической инфраструктуры сообщил глава ОВА Николаевской области Виталий Ким. В своём телеграм-канале он написал, что после взрыва на энергообъекте произошёл пожар, который быстро был локализован. Обошлось без пострадавших. По словам чиновника, на время восстановительных работ производились аварийные отключения электроэнергии.
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