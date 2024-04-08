ВС РФ повредили логистически-транспортный объект в Одесской области

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Логистически-транспортный объект получил повреждения в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своём Telegram-канале.
Отмечается, что один из российских снарядов попал в здание.
Также в результате обстрела ВС РФ получила повреждение АЗС.
Накануне вечером стало известно о взрывах недалеко от города Черноморск в Одесской области. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.
Российские войска начали чаще наносить удары по энергетическим объектам Украины, их военно-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи. ВС РФ начали обстреливать инфраструктуру страны с октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту.
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Также в результате обстрела ВС РФ получила повреждение АЗС.
Накануне вечером стало известно о взрывах недалеко от города Черноморск в Одесской области. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.
Российские войска начали чаще наносить удары по энергетическим объектам Украины, их военно-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи. ВС РФ начали обстреливать инфраструктуру страны с октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту.
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Анастасия Чинкова