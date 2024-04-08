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ВС РФ повредили логистически-транспортный объект в Одесской области

Глава ОВА: логистически-транспортный объект и АЗС повреждены в Одесской области
08 апреля 2024, 11:02
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Логистически-транспортный объект получил повреждения в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своём Telegram-канале.
Отмечается, что один из российских снарядов попал в здание.

Также в результате обстрела ВС РФ получила повреждение АЗС.



Накануне вечером стало известно о взрывах недалеко от города Черноморск в Одесской области. В связи с этим была объявлена воздушная тревога.

Российские войска начали чаще наносить удары по энергетическим объектам Украины, их военно-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи. ВС РФ начали обстреливать инфраструктуру страны с октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту.

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#украина
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На Украине сообщили о полном уничтожении нескольких электростанций
FT: несколько украинских электростанций полностью уничтожены
08 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/pozitivstudija

Несколько украинских электростанций полностью уничтожены. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что газета ссылается на украинских чиновников, которые сообщили о том, что нынешний ущерб оценивается как более весомый, чем был в зимний период 2022-2023 годов.

Они не предоставили точных данных о масштабах ущерба, однако подчеркнули, что некоторые из электростанций, включая объекты в Харьковской области, были уничтожены полностью.


Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил о намерении компании восстановить половину уничтоженных ТЭЦ в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.

Ранее глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система подверглась крупнейшей за всё время конфликта атаке. В результате комбинированных ударов ВС РФ из строя вышли несколько тепловых и гидроэлектростанций. Также под удары попали ТЭС, оборудование которых также сильно повреждено.

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#электричество
#вс рф
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Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ
МО: расчеты РСЗО «Град» использовали тактику «огневой карусели» при атаке на ВСУ
08 апреля 2024, 10:10

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что по данной тактике происходит непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. По информации военного ведомства, удары по украинской армии наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

Благодаря успешной атаке российским солдатам удалось уничтожить замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.

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Зеленский жалуется Западу на незащищенное небо Харькова
Зеленский просит Запад поставить больше средств ПВО в Харьков
08 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/NiseriN

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает средств для защиты неба Харькова и призвал Запад поставить больше систем ПВО.
Как отметил Зеленский в своём вечернем обращении, совершенно очевидно, что имеющихся на Украине средств недостаточно, чтобы защитить небо Харькова, и это очевидно всем партнёрам.

Незадолго до этого заявления гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отмечал, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.

Еще раньше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Запад не обеспечивают достаточную противовоздушную оборону страны, несмотря на то, что в арсенале союзников Киева имеется большое число систем Patriot. По его словам, вопрос о поставках систем ПВО необходимо поднимать на каждой встрече с НАТО.

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#европа
#пво
#украина
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«Преступление века»: В ГД призвали изолировать Зеленского после атаки на ЗАЭС
Депутат Шеремет назвал атаку Киева на ЗАЭС преступлением века
08 апреля 2024, 09:38

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо изолировать от власти, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости.
«Случившиеся без преувеличения можно назвать преступлением века. Зеленский обречен и цепляется за любую соломинку, чтобы удержаться у власти», — прокомментировал происходящее Шеремет.

По его словам, на эту ситуацию должно обратить внимание всё мировое сообщество и отстранить Зеленского от власти, пока он не вовлёк мир в ядерную войну.

Напомним, 7 апреля Вооружённые силы Украины трижды ударили на Запорожской АЭС. Один из ударов пришёлся на столовую станции, в которой пострадали три сотрудника. Киев свою причастность к атаке отрицает.

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#владимир зеленский
#аэс
#украина
#госдума
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В Николаевской области Украины российские дроны повредили ЛЭП
08 апреля 2024, 09:28

Фото: iStock/Creative-Touch

В Николаевской области на юге Украины повреждены линии электропередач. Об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ЛЭП были повреждены обломками сбитого беспилотника. В результате этого оказались обесточены 14 населённых пунктов и один частично.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения, подчеркнул Ким.

Напомним, что российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года - спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. ВС РФ наносят удары по энергетическим объектам, оборонной-промышленному комплексу, комплексам военного управления и связи.

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#украина
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#беспилотник
#вс рф
#обстрел
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Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили украинский аэродром Долгинцево
08 апреля 2024, 09:26

Фото: iStock/Piotr Mitelski

ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Отмечается, что в ночь на понедельник, 8 апреля, в районе города Кривой Рог был зафиксирован прилет. Снаряд попал по территории аэродрома, на котором базируются самолеты украинской армии. Лебедев уточнил, что тревоги нет.

Ранее сообщалось, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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В Житомирской области Украины российские БПЛА взорвали нефтебазу — видео
«РВ»: российские беспилотники взорвали нефтебазу в Житомирской области
08 апреля 2024, 09:12

Фото: iStock/sarawutk

Российские военные с помощью беспилотников уничтожили нефтебазу ВСУ в Житомирской области. Об этом сообщили российские военные корреспонденты в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что после российского удара начался мощный пожар. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.




Иные подробности атаки не уточняются. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#минобороны рф
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#вс рф
#спецоперация
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После попадания БПЛА на спиртзавод в Курской области разгорелся пожар
08 апреля 2024, 09:11

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Пожар разгорелся на территории спиртзавода в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района», — прокомментировал случившееся Старовойт.

В результате атаки беспилотника на территории бывшего завода разгорелся пожар, уточнил губернатор.

К счастью, возгорание удалось экстренно ликвидировать. Никто из местных жителей не получал никаких травм.

Напомним, 7 апреля система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа над Брянской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#беспилотник
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В ДНР сообщили об уничтожении бойцов «Азова»* у Часова Яра
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ уничтожили бойцов «Азова»* у Часова Яра
08 апреля 2024, 08:36

Фото: iStock/zabelin

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили большую группу бойцов спецбригады «Азов»* на окраинах Часова Яра, передает ТАСС.
Кимаковский отметил, что большинство бойцов находились в жилой застройке. По его словам, они были уничтожены вместе с опорниками.

Советник главы ДНР рассказал, что количество погибших достигает нескольких сотен. Точное их число трудно назвать по причине того, что они похоронены под завалами многоэтажек, добавил Кимаковский.

Ранее представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что боевики националистического формирования «Азов»*, большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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