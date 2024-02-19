Российские военные нашли в Авдеевке трофейное западное оружие

Фото: РИА Новости/РИА Новости
Российские военные из спецподразделения «Викинг» нашли трофейное западное оружие в расположении одного из украинских подразделений в занятой войсками ВС РФ Авдеевке. Об этом сообщает РИА Новости.
Были обнаружены снаряды для автоматического гранатомета — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Предположительно, речь идет о польском или болгарском оружии.
Приказ об отступлении из Авдеевки новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали город, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.
На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.
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«Это иностранцы. Либо поляки, либо болгары. <...>Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые. Это, я так понимаю, аналог наших АГС’ок», — рассказал командир подразделения.
На видеозаписи, опубликованной в официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства, можно увидеть, как разрозненные группы украинских военных пытаются спастись из Авдеевки бегством. Поскольку дороги находились под постоянным и прицельным огнём российской артиллерии, сделать это удалось немногим.
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Артем Путинцев