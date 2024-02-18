Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского

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Министерство обороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства частей ВСУ из Авдеевки. Отмечается, что они были сняты ещё до того, как новый украинский главком Александр Сырский отдал приказ об отступлении из населённого пункта.
Приказ об отступлении из города новый главком ВСУ Александр Сырский отдал только через сутки после того, как были засняты эти кадры, когда бегство уже стало неконтролируемым. Украинские части спешно покидали Авдеевку, бросая оружие, боеприпасы и военную технику.
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Александр Бойцов