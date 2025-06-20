Бои за село в Сумской области, контратаки в Константиновке, наступление под Купянском: последние новости СВО
Российские войска демонстрируют стратегическую инициативу на всех фронтах специальной военной операции, методично наращивая давление на украинские силы. На Сумском направлении ВС РФ ведут планомерное наступление на село Кияница и господствующие высоты, контроль над которыми может определить дальнейший ход кампании в этом регионе. Значительный прогресс отмечен на Купянском направлении, где после взятия Долгенького созданы условия для развития наступления вдоль реки Оскол. В то же время Константиновский участок фронта демонстрирует возросшее сопротивление противника, усиленного свежими резервами. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском направлении развернулось ожесточенное противостояние за контроль над селом Кияница и прилегающими высотами. Российские подразделения ведут методичное продвижение к лесным массивам у Малой Корчаковки, параллельно укрепляя свои позиции в так называемом треугольнике Могрица — Большая Рыбица — Мирополье. Эти действия направлены на создание устойчивой системы снабжения для дальнейшего наступления.
Купянское направлениеНа Купянском направлении после взятия Долгенького российские войска активизировали наступление вдоль западного берега Оскола. Особое преимущество ВС РФ на этом участке — доминирование в воздушной разведке. Операторы БПЛА РФ полностью контролируют транспортные артерии противника на Великобурлукском выступе. Украинские источники подтверждают нарастающее давление и признают проблемы с восполнением потерь из-за российского превосходства в беспилотных системах.
Северское направлениеНа Северском направлении ожесточенные бои развернулись за село Серебрянка, где российские подразделения методично вытесняют противника из центра населенного пункта. Параллельно идут атаки на западные склоны горы Белой — ключевой высоты в этом районе.
Константиновское направлениеКонстантиновское направление остается одним из самых проблемных участков фронта. Противник, перебросив подкрепления, сумел стабилизировать линию обороны западнее Константиновки. На второстепенных участках российские войска также добиваются прогресса — так, наступление из района Ступочек на Предтечино развивается согласно планам, а бои за Часов Яр, несмотря на второстепенное значение этого населенного пункта, отличаются особым ожесточением.
Покровское направление
На Покровском направлении ВС РФ решают две стратегические задачи: сковывание украинских сил южнее Покровска, завершение операции по взятию Удачного. Восточнее Покровска части 51-й армии и 68-го армейского корпуса ведут масштабное наступление между Малиновкой и Коптево, приближаясь к важному рубежу — реке Казёный Торец. Особенно интенсивные бои отмечаются на южных подступах к городу, где российские подразделения методично выдавливают противника с занимаемых позиций.