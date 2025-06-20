20 июня 2025, 10:01

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские войска демонстрируют стратегическую инициативу на всех фронтах специальной военной операции, методично наращивая давление на украинские силы. На Сумском направлении ВС РФ ведут планомерное наступление на село Кияница и господствующие высоты, контроль над которыми может определить дальнейший ход кампании в этом регионе. Значительный прогресс отмечен на Купянском направлении, где после взятия Долгенького созданы условия для развития наступления вдоль реки Оскол. В то же время Константиновский участок фронта демонстрирует возросшее сопротивление противника, усиленного свежими резервами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Сумское направление Купянское направление Северское направление Константиновское направление Покровское направление

Сумское направление

Купянское направление

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov



Северское направление

Константиновское направление

Покровское направление