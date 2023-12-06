Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении

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За минувшие сутки российские силы отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Вражеские атаки были отражены на Купянском направлении в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.
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