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Российские войска продолжают наступление на Украине, что говорит об отсутствии тупика на фронте. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал скандальное интервью журналу The Economist, в котором открыто заявил о тупиковой ситуации на фронте. Он заявил, что уже не надеется на прорыв ВСУ.
По словам Миршаймера, заявления представителей Украины и других западных стран скорее ошибочны, поскольку как такового тупика нет, просто баланс сил сместился в пользу российской армии.
На то же указывают и потери с обеих сторон. В рядах ВСУ многие подразделения находятся в бедственном положении и уже не могут полноценно удерживать позиции. Это в том числе связано и со значительным сокращением численности украинской армии.
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По словам Миршаймера, заявления представителей Украины и других западных стран скорее ошибочны, поскольку как такового тупика нет, просто баланс сил сместился в пользу российской армии.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова