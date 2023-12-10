Минобороны: ВС РФ поразили пункт сбора командиров групп ВСУ «Катран» и «Омаха»

Фото: istockphoto/aapsky
Вооруженные силы России нанесли удары по месту сбора командного состава оперативно-тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Кроме того, было нанесено огневое поражение складу топлива для бронетехники.
В министерстве обороны также добавили, что за последние сутки был уничтожен топливный склад для бронетехники ВСУ и нанесено поражение живой силе противника в 128 районах.
Читайте также:
Самолёты группировки «Запад» нанесли 14 авиаударов по местам скопления ВСУ
Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО
Российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Александр Бойцов