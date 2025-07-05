Российские военные поразили комплекс Patriot производства США
Российские войска за прошедшие сутки ликвидировали две пусковые установки и столько же радиолокационных станций AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по целям на Украине. В операциях были задействованы расчеты ударных БПЛА и артиллерия группировок войск ВС России.
Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации формирований противника в 152 районах боевых действий.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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