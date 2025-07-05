Российские военные поразили комплекс Patriot производства США

05 июля 2025, 14:07

МО: ВС РФ уничтожили пусковые установки и две РЛС ЗРК Patriot

Фото: iStock/MikeMareen

Российские войска за прошедшие сутки ликвидировали две пусковые установки и столько же радиолокационных станций AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.