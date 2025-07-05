Стало известно, где живёт семья министра обороны Украины
Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живёт в Соединенных Штатах
Министр обороны Украины Рустем Умеров перевёз свою семью в Соединённые Штаты Америки. Руководитель «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк раскрыла подробности счастливой семейной жизни политика в своём блоге.
Украинская активистка Каленюк опубликовала фото дома семьи министра во Флориде, где Умеров проживает у побережья Атлантики — в особняке с картинной галереей и бассейном.
«Семья министра обороны — все его трое детей, его жена, его брат и его отец — не живут в Украине. Они живут во Флориде, в городке Бока-Ратон. По крайней мере, именно там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых», — сообщила Дарья.Известно, что семья политика переехала туда ещё в 2016 году из-за угроз Умерову, а официальное подтверждение этому в 2023 году установило Минобороны Украины. При этом, ведомство отрицает информацию о том, что у детей министра американское гражданство.