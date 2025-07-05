Назван командир ВСУ, приказавший сбить самолёт с украинскими пленными
Командир бригады Дзяман приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит в 2024 году. На борту сбитого воздушного судна находились члены экипажа и 65 пленных украинских солдат. Следственный комитет РФ сообщает, что приказ нанести удар по самолёту отдал командир ВСУ Николай Дзяман.
Самолет Ил-76 был сбит в январе прошлого года при помощи ЗРК Patriot. По данным ведомства, установлено, что данный комплекс состоит на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил Украины.
«Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — сообщает СК РФ.Дзяман объявлен в международный розыск. Кроме того, в отношении командира вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в теракте. Следователи продолжают устанавливать других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Министерства обороны Украины.