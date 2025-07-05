Назван командир ВСУ, приказавший сбить самолёт с украинскими пленными

05 июля 2025, 12:00

Командир бригады Дзяман приказал сбить Ил-76 с украинскими пленными

Фото: Istock/AVZimovskoy

Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит в 2024 году. На борту сбитого воздушного судна находились члены экипажа и 65 пленных украинских солдат. Следственный комитет РФ сообщает, что приказ нанести удар по самолёту отдал командир ВСУ Николай Дзяман.





Самолет Ил-76 был сбит в январе прошлого года при помощи ЗРК Patriot. По данным ведомства, установлено, что данный комплекс состоит на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады Вооружённых сил Украины.

«Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», — сообщает СК РФ.