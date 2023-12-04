Российские военные продавливают ВСУ в районе Клещеевки

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ в районах Клещеевки, Андреевки, находящихся на фланге Артемовска.
«На южном фланге Артёмовска бойцы спецназа ЮВО, мотострелки и артиллеристы продолжают уничтожать противника - в районе Андреевки и Клещеевки, продвигаясь с боями вперёд», - написал Алаудинов в своем Telegram-канале.
По его словам, также севернее и восточнее Клещеевки российские военные продолжают атаковать ВСУ. Им удается продвигаться вперед и закреплять позиции за железной дорогой. Кроме того, Алаудинов добавил, что бойцы российской армии также уверенно давят противника в районе Андреевки.
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