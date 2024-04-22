Российские военные сбили украинский дрон, собранный из мусора

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Украинская армия сконструировала дрон-разведчик из необычных материалов, включая фанеру, пятилитровые бутылки и канализационные трубы.
Этот самодельный аппарат позднее был сбит в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что его уничтожили добровольцы из Астрахани в Запорожской области.
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«Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его уничтожили добровольцы из Астрахани в Запорожской области.
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Артем Кузьмин