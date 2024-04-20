В России отреагировали на «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

Фото: iStock/e-crow
ПВО России может обеспечить защиту от новых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный эксперт Дмитрий Корнев оценил возможности противодействия таким аппаратам в эфире радио Sputnik.
По его словам, Украина может производить беспилотники, способные летать до Сибири, но российские системы ПВО смогут им противостоять.
Эксперт добавил, что беспилотники могут летать над территорией России, потому что у них нет сплошного радарного поля. По его словам, для защиты от беспилотников необходимо увеличить производство зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь» и передислоцировать комплекс для защиты ключевых объектов. Также можно создать заградительные линии, которые не позволят беспилотникам пролетать вглубь страны.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.
Читайте также:
На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ
Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев
В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА
«Такие беспилотники ничем не отличаются от любых других, и если мы можем обеспечивать ПВО от других беспилотников, то от этих точно так же сможем обеспечить противовоздушную оборону», – сказал он.
Эксперт добавил, что беспилотники могут летать над территорией России, потому что у них нет сплошного радарного поля. По его словам, для защиты от беспилотников необходимо увеличить производство зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь» и передислоцировать комплекс для защиты ключевых объектов. Также можно создать заградительные линии, которые не позволят беспилотникам пролетать вглубь страны.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили доступ к БПЛА, способным долететь до Сибири.
Читайте также:
На объекте ТЭК в Смоленской области разгорелся пожар в результате атаки дрона ВСУ
Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев
В Белгородской области два человека погибли в результате атаки БПЛА
Александр Климов