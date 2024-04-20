Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области

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Украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге грузовик в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что атака была совершена FPV-дроном ВСУ в Белгородском районе области. Прогремел взрыв, в результате которого водитель не получил ранений. Однако была сильно повреждена кабина его грузовика.
Напомним, что Белгородский район на юге граничит с Харьковской области Украины.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал создание в ведомстве центра беспилотников и роботов, который объединит в себе нескольких производителей перспективного вооружения.
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Анастасия Чинкова