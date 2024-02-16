Российские военные создали «подземный город» на Херсонском направлении

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военные построили настоящий подземный город на Херсонском направлении. В нём живут, когда не воюют, бойцы личного состава группировки «Днепр».
В разговоре с корреспондентом РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск с позывным Лис рассказал, что при создании подземных укрытий и переходов приоритетом являлось желание максимально обезопасить солдат подразделения от артиллерийских снарядов, осколков, боеприпасов, сбрасываемых с дронов. Все блиндажи, в которых живут бойцы, укрыты аэродромными плитами, а сверху — земляными насыпями.
В подземном военном городке, кроме жилых помещений, есть кухня, столовая, спортзал, баня, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для починки одежды и даже парикмахерская. Столовая рассчитана на 75 человек. Старший повар рассказал про меню на обед: на первое — гороховый суп, на второе — мясные консервы с гречневой кашей. По его словам, солдаты не прихотливы и едой довольны. На первое чаще всего просят борщ, а на второе предпочитают макароны.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Помещения, в которых военнослужащие живут по шесть-восемь человек, оборудованы внутренней и внешней связью, в них проведено электричество, действует система центрального оповещения. В каждом блиндаже обязательно установлена печка.
Лис показал корреспонденту спортзал с гирями, гантелями, штангой, боксёрской грушей, которая, по словам офицера, является самым популярным тренажёром у бойцов. Он рассказал, что среди солдат полка есть те, кто на гражданке работал тренером, инструктором по фитнесу. Они рассказывают сослуживцам, как правильно заниматься спортом, выполнять силовые упражнения без риска надорвать мышцы.
Общая протяжённость переходов и траншей подземного города — более трёх километров, сообщил Лис. Глубина заложения коммуникаций составляет около трёх метров. Такое укрытое жильё помогает сохранить личный состав для выполнения боевых задач, заключил русский солдат.
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В подземном военном городке, кроме жилых помещений, есть кухня, столовая, спортзал, баня, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для починки одежды и даже парикмахерская. Столовая рассчитана на 75 человек. Старший повар рассказал про меню на обед: на первое — гороховый суп, на второе — мясные консервы с гречневой кашей. По его словам, солдаты не прихотливы и едой довольны. На первое чаще всего просят борщ, а на второе предпочитают макароны.
Помещения, в которых военнослужащие живут по шесть-восемь человек, оборудованы внутренней и внешней связью, в них проведено электричество, действует система центрального оповещения. В каждом блиндаже обязательно установлена печка.
Лис показал корреспонденту спортзал с гирями, гантелями, штангой, боксёрской грушей, которая, по словам офицера, является самым популярным тренажёром у бойцов. Он рассказал, что среди солдат полка есть те, кто на гражданке работал тренером, инструктором по фитнесу. Они рассказывают сослуживцам, как правильно заниматься спортом, выполнять силовые упражнения без риска надорвать мышцы.
Общая протяжённость переходов и траншей подземного города — более трёх километров, сообщил Лис. Глубина заложения коммуникаций составляет около трёх метров. Такое укрытое жильё помогает сохранить личный состав для выполнения боевых задач, заключил русский солдат.
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Александр Бойцов