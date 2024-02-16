Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) настроены на мир с Россией более позитивно, чем руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Фесенко заявил в рамках интервью с журналистом Александром Шелестом (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагентов), передает РИА Новости.

Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики, — подчеркнул он.

Фесенко заявил о желании ВСУ заключить мир и подчеркнул, что военные хотят его больше, чем Зеленский. По словам эксперта, киевское руководство не стремится к диалогу с Москвой.Шелест добавил, что соглашение о прекращении огня могут подписывать не только гражданские чиновники, но и представители ВСУ.