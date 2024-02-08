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Российские военные сместили баланс сил на Донецком направлении, овладев более стратегически выгодными рубежами и позициями, сообщили в министерстве обороны РФ.
В сводке ведомства отмечается, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск России заняли лучшие рубежи и позиции, проведя успешные операции по огневой поддержке и нанесению поражений живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики.
В результате этих действий украинские войска понесли значительные потери, включая до 310 военнослужащих, один танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили артиллерийскую систему M777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» также улучшили свои позиции впереди передовой линии. При поддержке артиллерийского огня российские бойцы отразили две атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества. В результате этих столкновений украинские войска потеряли до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в сотрудничестве с авиацией нанесли удары по боевикам и технике двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки. Украинские военные потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.
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В результате этих действий украинские войска понесли значительные потери, включая до 310 военнослужащих, один танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили артиллерийскую систему M777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в сотрудничестве с авиацией нанесли удары по боевикам и технике двух украинских бригад в районах Угледара и Макаровки. Украинские военные потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.
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