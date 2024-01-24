Российские военные впервые уничтожили французский ЗРК «SAMP-T» в зоне СВО

Фото: iStock/bizoo_n
Армия России впервые уничтожила зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс «SAMP-T» французского производства», - говорится в сообщении Минобороны России.
Также уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300, 127 артиллерийских вражеских подразделений на огневых позициях, а также живая сила ВСУ и боевая техника противника в 132 районах.
Читайте также:
В Минобороны РФ назвали терактом Киева крушение Ил-76 в Белгородской области
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ в Запорожской области
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Leopard
Элина Позднякова