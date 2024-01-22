Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Leopard

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Российские военные за минувшие сутки на донецком направлении уничтожили десять танков, среди которых один Leopard 2А5. Об этом информирует Министерство обороны России. Также потери ВСУ составили 320 военнослужащих убитыми и ранеными, 6 боевых бронированных машин 2 БМП, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей
На данным участке фронта Вооруженные силы РФ отразили 6 атак штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки. Кроме того, были уничтожены две американские артиллерийские системы М777, самоходная польская артиллерийская установка Krab и гаубицы.
Ранее экс-председатель совета директоров Google Эрик Шмидт заявил, что ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью беспилотников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак