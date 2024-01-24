В Минобороны РФ назвали терактом Киева крушение Ил-76 в Белгородской области

Фото: iStock/bpawesome
Киевские власти совершили теракт, сбив самолет Ил-76, который перевозил украинских военнопленных для последующего обмена. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом в министерстве уточнили, что вражеская ракета была выпущена из ЗРК в районе населённого пункта Липцы Харьковской области.
Читайте также:
Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения
«Рассказывают правду»: Рогов объяснил, почему Зеленскому было выгодно подстрелить Ил-76
На Украине признали, что сбили самолет со своими пленными в Белгородской области
Элина Позднякова