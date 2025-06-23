Российские войска нанесли удар по военным объектам в Киевской области

23 июня 2025, 12:15

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В ночь на 22 июня российские вооруженные силы осуществили групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.