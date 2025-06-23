Российские войска нанесли удар по военным объектам в Киевской области
В ночь на 22 июня российские вооруженные силы осуществили групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По информации ведомства, целью удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, а также арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Российская сторона утверждает, что все назначенные объекты были поражены.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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