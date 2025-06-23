Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК с помощью банки солений
На Украине произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Жительница одного из жилых домов метнула банку солений в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), тем самым помогая молодому человеку избежать насильственного призыва. Об этом написал в своих соцсетях эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и опубликовал видео.
На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме пытаются силой погрузить молодого человека в микроавтобус. Съемка велась с верхнего этажа соседнего дома. В критический момент на сотрудников ТЦК с балкона падает банка солений, разбиваясь о землю и отвлекая их внимание.
По словам очевидцев, молодой человек пытался вырваться от своих преследователей, утверждая, что они собирались его избить и применить перцовый баллончик. В результате неожиданного вмешательства ему удалось сбежать от сотрудников ТЦК в неизвестном направлении.
Место происшествия не уточняется, но данный случай подчеркивает напряженную ситуацию вокруг призыва и реакцию граждан на действия властей в условиях военного времени.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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