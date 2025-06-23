Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК с помощью банки солений

23 июня 2025, 11:31

Фото: iStock/Olga Yastremska

На Украине произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Жительница одного из жилых домов метнула банку солений в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), тем самым помогая молодому человеку избежать насильственного призыва. Об этом написал в своих соцсетях эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и опубликовал видео.