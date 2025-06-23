Военволонтер Алехин призвал киевлян к бегству из столицы Украины

23 июня 2025, 12:13

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В ночь на 22 июня российская армия провела одну из самых масштабных атак на столицу Украины, применив беспилотники «Герань» и баллистические ракеты «Искандер». Об этом пишет «‎МК».





Украинская система противовоздушной обороны вновь продемонстрировала низкую эффективность, что привело к тому, что военные ВСУ, пытаясь перехватить вражеские дроны и ракеты, нанесли удары по жилым кварталам Киева.



Военный волонтер Алехин обратился к киевлянам с призывом покинуть город в целях безопасности. Он отметил, что интенсивность атак со стороны российской армии будет только нарастать, а риски случайного попадания украинских ракет по гражданским объектам увеличиваются.





«И снова сотни Гераней и несколько баллистических ракет сегодня ночью доказывали киевлянам, что зря они радовались и разрушениям Крымского моста, и захвату части Курской области, как и зря они поддерживали режим кровавого клоуна Зеленского», – написал Алехин.