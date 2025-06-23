Военволонтер Алехин призвал киевлян к бегству из столицы Украины
В ночь на 22 июня российская армия провела одну из самых масштабных атак на столицу Украины, применив беспилотники «Герань» и баллистические ракеты «Искандер». Об этом пишет «МК».
Украинская система противовоздушной обороны вновь продемонстрировала низкую эффективность, что привело к тому, что военные ВСУ, пытаясь перехватить вражеские дроны и ракеты, нанесли удары по жилым кварталам Киева.
Военный волонтер Алехин обратился к киевлянам с призывом покинуть город в целях безопасности. Он отметил, что интенсивность атак со стороны российской армии будет только нарастать, а риски случайного попадания украинских ракет по гражданским объектам увеличиваются.
«И снова сотни Гераней и несколько баллистических ракет сегодня ночью доказывали киевлянам, что зря они радовались и разрушениям Крымского моста, и захвату части Курской области, как и зря они поддерживали режим кровавого клоуна Зеленского», – написал Алехин.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.