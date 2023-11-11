Российские войска отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении

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На донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники, передает РИА Новости.
Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.
Министерство обороны дополнило информацию, уточнив, что Вооруженные силы России уничтожили пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз» противника.
В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и три миномета 120-го калибра.
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Министерство обороны дополнило информацию, уточнив, что Вооруженные силы России уничтожили пять пикапов и грузовой автомобиль «Камаз» противника.
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Артем Кузьмин