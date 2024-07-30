Российские войска пробили оборону ВСУ в Часовом Яре этим хитрым способом.

Российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР. Российские войска воспользовались подземным тоннелем для обхода позиций ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Согласно информации, размещенной в канале, российские военнослужащие прокопали тоннель под позициями украинских боевиков в Часовом Яре. Это позволило им неожиданно выйти в тыл противника и создать прорыв в линии боевого соприкосновения. Действия российских войск оказали значительное влияние на текущую обстановку в городе.
Телеграм-канал подчеркивает, что использование тоннелей для обхода оборонительных позиций становится всё более эффективным методом в текущих боевых условиях, позволяя российским войскам существенно изменить ход боевых действий.
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«Российским военным в очередной раз удалось сделать тоннель под украинскими позициями в городе Часов Яр и зайти в тыл противника, обеспечив прорыв фронта», — говорится в сообщении.
Телеграм-канал подчеркивает, что использование тоннелей для обхода оборонительных позиций становится всё более эффективным методом в текущих боевых условиях, позволяя российским войскам существенно изменить ход боевых действий.
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Елена Перлова