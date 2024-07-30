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Российские войска пробили оборону ВСУ в Часовом Яре этим хитрым способом

Российские штурмовики прорвали оборону Часова Яра через подземный тоннель
30 июля 2024, 15:45

Российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР. Российские войска воспользовались подземным тоннелем для обхода позиций ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Согласно информации, размещенной в канале, российские военнослужащие прокопали тоннель под позициями украинских боевиков в Часовом Яре. Это позволило им неожиданно выйти в тыл противника и создать прорыв в линии боевого соприкосновения. Действия российских войск оказали значительное влияние на текущую обстановку в городе.

«Российским военным в очередной раз удалось сделать тоннель под украинскими позициями в городе Часов Яр и зайти в тыл противника, обеспечив прорыв фронта», — говорится в сообщении.


Телеграм-канал подчеркивает, что использование тоннелей для обхода оборонительных позиций становится всё более эффективным методом в текущих боевых условиях, позволяя российским войскам существенно изменить ход боевых действий.

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#всу
#вс рф
#днр
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
Эксперт Слебода: военные ВСУ ищут возможности сдаться россиянам или сбежать
30 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/IherPhoto

Американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, войска киевского режима не хотят воевать. Он отметил, что они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт.

«Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели», — отметил он.

Аналитик рассказал, что украинское руководство боится того, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности Вооруженных сил Украины и обрушат фронт.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР. Помимо этого, российские военные освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики, а также развивают наступление на Покровск в ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#днр
#сво
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«‎ВСУ понесли большие потери»: Стало известно о продвижении российских военных в ДНР
ВС РФ развивают наступление на Покровск в ДНР
30 июля 2024, 18:06

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные развивают наступление на Покровск в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.
«Полностью зачищена Новоселовка Первая», — указано в сообщении.

По данным канала, успешные бои также ведутся в районе села Волчье. По некоторым данным, село уже полностью занято российскими военными. Боевики ВСУ понесли большие потери и продолжают откатываться.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, штурмовики ВС РФ успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#россия
#военные
#конфликт
#днр
#сво
#всу
#вс рф
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Следком проанализирует практику освобождения от наказания ушедших на СВО
30 июля 2024, 17:40

Фото: Сайт СК РФ

Практику освобождения от уголовного наказания ушедших в зону спецоперации проанализируют в Следственном комитете России. Как сообщает пресс-служба, глава ведомства Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.
«Председатель СК России провёл оперативное совещание по вопросам освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в зоне СВО», — сказано в публикации.

Отмечено, что следственные органы взаимодействуют с подразделениями российского оборонного ведомства, подозреваемых и обвиняемых информируют о возможности добровольно вступить в ВС РФ. Им разъясняется, что уголовное преследование в их отношении приостанавливается на период военной службы и может прекратиться, если наступит ряд условий.

Бастрыкин резюмировал, что нужно «очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально».

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#россия
#следственный комитет
#сво
#спецоперация
#уголовное дело
#новости
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Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО
Боец СВО встретился с Белоусовым и попросил дать войскам больше дронов
30 июля 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Участник СВО, воевавший в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и назвал способ снизить потери. Разговор попал на видео, которое опубликовало в Telegram-канале военное ведомство.
По мнению бойца, сохранить жизнь военным может активное использование дронов.

«Хотелось бы иметь в каждом отряде определенное количество квадрокоптеров, чтобы было меньше потерь личного состава», — сказал он министру.

Белоусов в ответ рассказал, что производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 000 аппаратов в сутки. Помимо этого, он поздравил с днем основания 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ ее бойцов, вручив им государственные награды.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.

Украинский генерал высказался о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#вдв
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В России выросло производство FPV-дронов
Белоусов: в РФ производство FPV-дронов возросло до четырех тысяч в сутки
30 июля 2024, 17:21

Фото: istockphoto/nortonrsx

До четырех тысяч в сутки увеличилось производство FPV-дронов в РФ. Об этом во время общения с военнослужащими в рамках рабочего визита в Московский военный округ заявил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», - сказал он.

Руководитель Минобороны поздравил с днем основания 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ ее бойцов, вручив им государственные награды.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие пробили оборону украинских неонацистов в Часовом Яре, благодаря подземному тоннелю и зашли в тыл противника. Уточнялось, что метод становится все более эффективным.

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Полковник Райснер: российские бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ

США подготовили «сюрприз» Украине
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#минобороны рф
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Украинский генерал высказался о ситуации на фронте
Генерал Романенко: ВСУ не удается сдержать продвижение военных ВС РФ
30 июля 2024, 17:01

Фото: iStock/Diy13

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что военным ВСУ не удается сдержать продвижение российских сил. Об этом пишет РИА Новости.
«Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается», — такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Генерал считает, что в ближайшее время успехи Российской Федерации могут достигнуть стратегического масштаба.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#вс рф
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Полковник Райснер: российские бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ
30 июля 2024, 16:20

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что авиабомбы ФАБ-3000 способны полностью уничтожать пункты размещения украинских войск. Об этом сообщает телеканал ZDF.
По словам Райснера, это позволяет ВС России захватывать новые позиции, когда украинские позиции превращаются в руины после ударов авиабомбами. Полковник подчеркнул, что данные бомбы не оставляют шансов для выживания противника.

Он заключил, что бомбы ФАБ-3000 также обеспечивают стратегическое преимущество ​на линии боевого соприкосновения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бомба
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Крушение близко: На Украине не верят в победу ВСУ
Соскин: поставки оружия Киеву только ухудшат положение ВСУ
30 июля 2024, 16:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина проиграет в конфликте с Россией, а поставки западных вооружений никак не повлияют на ход спецоперации. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Крушение очень близко. Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы», — заявил Соскин в своем блоге на YouTube.

Он считает, что использование ВСУ военной техники, обещанной Киеву странами Запада, приведет лишь к тому, что российская сторона начнет давить еще сильнее.

Соскин предполагает, что Владимир Зеленский рассчитывает на большое число ракет и самолетов, которыми Украина сможет наносить удары по России, однако в таком случае, уверен эксперт, российский лидер Владимир Путин «так ударит, что мало не покажется».

Он также раскритиковал главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова, назвав их блок некомпетентным.

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Битва за Торецк: почему этот город очень важен для российской армии

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Битва за Торецк: почему этот город очень важен для российской армии
Взятие Торецка может повлиять на дальнейшее продвижение российских войск в Донбассе
30 июля 2024, 15:24

Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул значимость города Торецк в ДНР для российской армии. В интервью «Ленте.ру» он объяснил, почему контроль над этим населенным пунктом играет ключевую роль в текущих боевых действиях.
По словам Дандыкина, Торецк имеет стратегическое значение из-за своего расположения на донецкой линии фронта.

«Торецк важен для нас, так как он находится на ключевой линии продвижения. После Торецка внимание сосредоточено на агломерациях Краматорск и Славянск, которые остаются последними крупными укрепленными районами на этом направлении,» — отметил эксперт.

По данным, которые предоставил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс, российские войска уже вошли в Торецк и ведут бои в пределах города. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Дандыкин добавил, что стратегическое значение Торецка связано не только с его военным положением, но и с его ролью в логистике специальной военной операции и освобождении всей Донецкой народной республики. Важность города также обусловлена тем, что он находится недалеко от Донецка и является одним из немногих оставшихся крупных населенных пунктов в регионе, которые еще не были освобождены.

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#днр
#вс рф
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