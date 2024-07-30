Группировка «Днепр» нанесла удар по четырём складам боеприпасов ВСУ

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По данным Министерства обороны, в результате атаки было уничтожено до 90 украинских солдат, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения группировки «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации нанесли огневое поражение формированиям Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля и четыре полевых склада боеприпасов. Кроме того, была уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
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«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское в Запорожской области и Тягинка в Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля и четыре полевых склада боеприпасов. Кроме того, была уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
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Мира Полтева