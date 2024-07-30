На Западе больше не рассчитывают на прорывы ВСУ на фронте.

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Большинство западных дипломатов и военных НАТО на фоне успехов армии РФ больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины на фронте. Об этом пишет издание Welt.
«Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории», — отмечается в материале.
По мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские военные прорвут вторую линию обороны Украины. Ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года. Самым вероятным исходом им представляется, что в ближайшие 6-9 месяцев возможен переход к мирным переговорам.
«Это не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения на Западе и не демотивировать украинских солдат», — пишет газета.
Помимо этого, в Брюсселе ожидают, что Запад, опасаясь эскалации, не будет значительно увеличивать военную поддержку ВСУ до уровня, который позволил бы начать масштабное контрнаступление.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы нашли тайники с гранатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова