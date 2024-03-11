Российские войска уничтожили четвертый танк Abrams под Авдеевкой

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Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские войска уничтожили четвертый американский танк Abrams в районе села Бердичи под Авдеевкой, передает информационное агентство ТАСС.
«Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams», – заявил чиновник.
По словам Кимаковского, российские бойцы атаковали танк из противотанковых гранатометов. Экипаж был уничтожен вместе с бронемашиной.
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Александр Климов